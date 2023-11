Akragas, domani la sfida con l'Igea Virtus: Coppa chiede coraggio alla squadra

Vigilia di Nuova Igea Virtus - Akragas: domani i biancazzurri in trasferta nel derby siciliano della tredicesima giornata di andata del campionato di Serie D, girone I.

Il tecnico Marco Coppa non si fida affatto dell'ambiente caldo che i suoi troveranno e chiede alla squadra di scendere in campo con coraggio.

"Lì si è creato già da anni un ambiente con una bella mentalità - ha esordito l'allenatore - servirà grande coraggio per affrontare questa gara. L'Igea ha uno spirito battagliero e questo rappresenta un'insidia in più. Noi dovremo mantenere sempre un certo equilibrio tattico e sfruttare le occasioni che abbiamo: bisogna essere concreti, cinici, pragmatici. L'Igea ha acquisito una mentalità efficace, importante, una squadra allenata da un allenatore esperto: uno degli avversari più impegnativi di questo campionato. Il calendario ci dice che avremo tre appuntamenti in una settimana, noi dovremo però essere bravi a fare le cose una alla volta. Serve ragionare step dopo step, altrimenti diventa tutto più complicato".

L'allenatore poi si è concentrato sulla classifica della sua squadra: "La classifica è giusta - ha precisato Coppa - questo è un campionato che riserve sempre tante sorprese: non bisogna mai abbassare la guardia. Non esiste, in questo girone, il Catania dello scorso anno nonostante le squadre più importanti abbiano comunque speso parecchio. Sono convinto che alcune squadre che stanno in fondo risaliranno presto, il mercato consentirà di rimediare ad alcuni errori fatti in sede di programmazione. Noi non dovremo mai mollare di un centimetro - ha concluso Coppa - se avremo questo atteggiamento ci salveremo presto".