Akragas, Coppa deluso dalla sconfitta: "Superiori agli avversari, episodio del gol vergognoso"

Marco Coppa è delusissimo per la sconfitta subita questo pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus. Il gol subito dai biancazzurri non è stato digerito dal tecnico dell'Akragas: il capitano Cipolla voleva buttare inizialmente il pallone fuori perchè aveva notato un uomo a terra, prosegue e finisce col perdere palla. Nella ripartenza successiva arriva il gol dei padroni di casa.

"Dobbiamo raccontare a tutti come abbiamo perso questa partita - ha tuonato Coppa - credo sia incredibile. Il capitano Cipolla voleva buttare fuori il pallone, ha atteso che l'arbitro interrompesse il gioco invano. Poi perde il pallone e sull'azione avversaria successiva subiamo il gol che ci condanna alla sconfitta. Eravamo stati superiori su tutto, tatticamente e come gioco: è stato un gesto vergognoso".

Il tecnico, infine, non le manda a dire nemmeno a certi colleghi che preferiscono non parlare degli arbitri: "Io non seguo la moda di alcuni colleghi - ha precisato Coppa - non sono il tipo che dice: non parlo degli arbitri. Anzi, bisogna sottolineare quanto accaduto: abbiamo perso la gara per un episodio vergognoso".