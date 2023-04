Unitas Sciacca, linea verde con la Nissa: a Caltanissetta sconfitta 5-3, Mistretta fa tripletta e vince la classifica capocannonieri

Il campionato dell'Unitas Sciacca si chiude con una sconfitta, a Caltanissetta contro la Nissa: 5-3 il finale al Tomaselli, al termine di un incontro gradevole e divertente.

Nonostante la sconfitta in casa neroverde si fa lo stesso festa per le tre reti siglate da Domenico Mistretta, che gli permettono di vincere la classifica marcatori con 19 centri.

La Nissa ha affrontato il confronto con maggiori stimoli rispetto ai neroverdi, in virtù di una classifica che richiedeva di conquistare l'intera posta per evitare il rischio di essere invischiata nella zona play out. Il tecnico neroverde Mario D'Ardes anche in questa occasione ha schierato molti giovani delle squadre giovanili, protagonisti di ottimi risultati nei rispettivi tornei.

I saccensi sono passati per primi in vantaggio con Mistretta, poi c'è stata la reazione dei biancoscudati che hanno chiuso il primo tempo con il risultato di 3 a 1, grazie alle reti di Morales, Martel ed Esposito. Nella ripresa un ottimo Sciacca ha pareggiato grazie ad altre due reti di Mistretta, che per puntare al suo obiettivo è stato sempre nel vivo del gioco ed è stato sempre cercato dai compagni. Nel finale, la Nissa si è riportata avanti fissando il risultato finale sul 5 a 3, con i gol di Lucero e Sakho.