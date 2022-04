Dodicesima sconfitta di fila per il Casteltermini: la Nissa vince di misura a Campofranco

Continua il calvario del Casteltermini nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza, un girone nel quale i granata sono ancora a secco di punti. La squadra di mister Di Salvo ha infatti dovuto cedere il passo alla Nissa che si è imposta per 2-1 al termine di una partita che il Casteltermini era riuscito a rimettere in piedi dando, soprattutto dopo il gol del pari, anche l'impressione di poter vincere, fino all'errore decisivo che ha consentito agli avversari di spuntarla.

Dopo un primo tempo combattuto a passare in vantaggio sono stati i nisseni con l'attaccante Rizzi, subentrato a metà tempo al posto dell'infortunato Retucci, che nei minuti di recupero ha segnato un bel gol in torsione acrobatica nel cuore dell'area. Nella ripresa i granata sono cresciuti di giri e sono riusciti a trovare il pareggio firmato dal difensore argentino Brailly, che ha ribadito in rete una respinta corta del portiere Li Volsi sugli sviluppi di una punizione. Dopo il pareggio il Casteltermini ha alzato la pressione non riuscendo a trovare l'affondo. All'85' la difesa granata combina la frittata per un errore di comunicazione tra retroguardia e portiere: ne approfitta ancora Rizzi che entra in area e segna un gol facile.

In virtù di questo risultato il Casteltermini resta terzultimo a 12 punti, perdendo contatto con il Monreale, che oggi ha vinto contro il Dolce Onorio Marsala il suo recupero. Per i granata, che devono giocare due delle loro ultime tre gare proprio con le rivali dirette la situazione si complica e il rischio di una retrocessione diretta adesso è ancora più concreto