La nazionale siciliana preconvoca sette agrigentini per la sfida contro la Sardegna: c’è anche Gambino

Sono sette i giocatori agrigentini (o della provincia) che il ct Giovanni Marchese ha preconvocato in vista della sfida contro la Sardegna, prima storica partita della selezione dopo l’annullamento degli europei Conifa, in programma il 10 giugno al Nino Vaccara di Mazara, dove domani si terrà il ritiro che riguarda i calciatori provenienti dalla Sicilia Occidentale.

I calciatori in questione sono il portiere favarese Federico Valenti, in forza alla Sancataldese, i difensori Michele Fragapane e Dylan Rizzo della Pro Favara, i centrocampisti Rosario Licata e Totò Treppiedi (entrambi ex Akragas adesso in forza alle squadre dei rispettivi paesi di nascita, ovvero Sciacca e Canicattì) il fantasista della Sancataldese Riccardo Rotulo e il centravanti Peppe Gambino, senza dubbio il giocatore più scafato di questo novero.

Tra le squadre dell’agrigentino quella ad essere maggiormente rappresentata è la Pro Favara con quattro giocatori: ai già menzionati Fragapane, Rizzo e Gambino si aggiunge anche il difensore Marino, nativo di Mazara. Nella lista non vi sono giocatori dell’Akragas per via dell’impegno della squadra biancazzurra nel playoff nazionale di D: quando era ancora in programma l’Europeo Conifa di Nizza i calciatori Tarantino, Prestia, La Vardera e Strano avevano dovuto rinunciare proprio per via dell’evenienza della postseason. Qui sotto la lista completa:

I convocati

Portieri: Barbagallo (Canicattì); De Miere (Mazarese); Valenti (Sancataldese)

Difensori: Cicala (Mazarese); Cossentino (Misilmeri); Fragapane (Pro Favara); Genesio (Mazara); Licata (Sciacca); Maltese (Trapani); Marino (Pro Favara); Panarello (Svincolato); Priola (Mazarese); Rizzo (Pro Favara); I.Tarantino (Parmonval)

Centrocampisti: Bulades (Mazara); Corso (Mazarese); Fricano (Mazarese); Galfano (Trapani); Giardina (Mazarese); Grillo (Vibonese); Lupo (Trapani); Rotulo (Sancataldese); Treppiedi (Canicattì); Tuccio (Sancataldese)

Attaccanti: Calagna (svincolato); Carioto (Parmonval); A.Caronia (Enna); Curiale (Vibonese); De Luca (Enna); Gambino (Pro Favara) ; Limonelli (Giarre); Ortisi (Fidelis Andria)