Nazionale siciliana, scelti i convocati per la sfida contro la Sardegna: tre gli agrigentini in lista

Dopo due raduni svolti a Mazara del Vallo e Taormina la nazionale siciliana ha annunciato la lista dei convocati per la sfida in programma venerdì 10 giugno al Nino Vaccara di Mazara alle ore 18.30 contro la nazionale della Sardegna, valida per la Antudo Cup. È possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere alla partita al prezzo di 7 euro (costo al botteghino il giorno della partita: 10 euro). Link all'acquisto qui: https://www. siciliafootballshop.com/home/ 22-ticket-partita.html. L'acquisto del biglietto dà inoltre diritto a partecipare alla lotteria #JuCiSugnu, con la quale verrà messa in palio la maglia indossata all'esordio e firmata dai calciatori della Sicilia.

Il ct della selezione Giovanni Marchese ha convocato 23 giocatori: di questi tre sono agrigentini. I calciatori in questione sono il portiere della Sancataldese Federico Valenti, originario di Favara, l'esterno difensivo saccense Alessio Maniscalco, in forza al Troina e Rosario Licata, difensore-centrocampista ex Akragas, ora in forza allo Sciacca, che senza dubbio rappresenta uno dei giocatori più esperti e talentuosi in rosa. Per quanto riguarda le squadre agrigentine, oltre l'Unitas Sciacca è rappresentata anche la Pro Favara con la convocazione del centrocampista Fabio Bossa. La lista dei convocati potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni a causa di fastidi fisici di alcuni atleti. Qui sotto l'elenco completo.

Portieri: De Miere (Mazarese), Dolenti (Enna), Valenti (Sancataldese)

Difensori: Bontempo (Paternò), Brugaletta (Sant’Agata), Dama (Paternò), Licata (Sciacca), Maniscalco (Troina), Mollica (Acireale)

Centrocampisti: Bulevardi (Gubbio), Bossa (Favara), Cocimano (Giarre), Corso (Mazarese), Genesio (Mazara), Grillo (Vibonese), Le Mura (Acireale), Tuminelli (Acireale)

Attaccanti: Curiale (Vibonese), Ortisi (Fidelis Andria), Retucci (Nissa), Rizzo (Paternò), Savanarola (Acireale), Tuccio (Sancataldese)