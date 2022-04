La nazionale di calcio siciliana si prepara agli Europei Conifa: il ct sarà Giovanni Marchese

La nazionale siciliana di calcio si prepara ad affrontare gli Europei organizzati dalla Conifa (Confederation of Independent Football Association) organismo che sovraintende le attività delle selezioni calcistiche di unità territoriali o legate a specifiche identità culturali. Ripescata in sostituzione dell’Abcasia (territorio georgiano da anni in orbita della Federazione Russa) la Sicilia è stata inclusa nel gruppo B, insieme agli scandinavi della Lapponia e alla Terra dei Siculi (gruppo etnico di lingua ungherese stanziato in Romania).

La Nazionale Siciliana di calcio ha scelto il commissario tecnico che condurrà la squadra nel torneo: sarà Giovanni Marchese, ex giocatore del Catania. In possesso del diploma di allenatore professionista Uefa A, Marchese nella stagione 2020-2021 ha ricoperto con ottimi risultati il ruolo di responsabile tecnico della Primavera del Catania; attualmente è direttore tecnico del Cus Catania Calcio Academy.

"È un orgoglio - spiega Marchese - poter rappresentare la Sicilia ai prossimi Europei Conifa. Siamo già al lavoro da parecchie settimane, con l'area tecnica, per l'individuazione dei calciatori che indosseranno la maglia rossogialla. Ho trovato un gruppo di lavoro entusiasta e motivato e sono proprio queste le caratteristiche che ricerchiamo negli atleti che stiamo contattando. Vogliamo portare a Nizza il giusto mix di calciatori di categorie pro e dei vertici dei campionati regionali. Proveremo a portare a Nizza ragazzi che militano nei piani alti del calcio italiano, ma stiamo guardando a tutto il panorama. Mi preme ringraziare il direttore generale di Sicilia Fa, Alberto L'Episcopo, che ha creduto nelle mie qualità e mi ha contattato con grande tempismo. Farà di tutto per ripagare la fiducia che è stata riposta in me".

Nei prossimi giorni saranno rese note data e luogo della conferenza stampa di presentazione del C.T., del suo staff e dell'area medica. Durante la conferenza sarà reso noto anche l'elenco dei pre-convocati per l'appuntamento di Nizza.

"A partire dal prossimo fine settimana - ha sottolineato Pietro Cannistrà, responsabile dell'area tecnica - invieremo le richieste di pre convocazione alle società. Il raggio d'azione sarà molto ampio, sui nomi poi il Selezionatore farà la lista dei 21 che difenderanno i colori della Sicilia a Nizza. Sarà una vetrina internazionale molto importante sia per i calciatori che vi prenderanno parte e sia per le società interpellate. Siamo felici e soddisfatti di aver portato a bordo della nostra compagine un allenatore come Giovanni Marchese. Ragazzo umile e preparato che condivide con noi la stessa passione di un calcio romantico e pieno di valori che oggi si sta smarrendo".