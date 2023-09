Nasce Akragastv.it, la piattaforma web dedicata al Gigante: due modalità di abbonamento per i tifosi

In un entusiasmante passo verso il futuro, l'Akragas è pronta a lanciare la propria piattaforma in streaming, Akragastv.it, il prossimo 10 settembre.

Questa iniziativa promette di portare la passione e l'emozione delle partite della squadra agrigentina direttamente dentro le case dei tifosi, ovunque essi siano.

La piattaforma, infatti, consentirà ai supporters l'opportunità di godersi tutte le partite giocate in casa, con una copertura completa che promette una magnifica esperienza. Nel palinsesto anche il programma "Forza Akragas", presentato dal noto giornalista Davide Sardo.

Una delle caratteristiche più significative di Akragastv.it è la sua accessibilità. I tifosi potranno partecipare a questa emozionante esperienza attraverso due modalità di abbonamento: una tariffa mensile di 19,99 euro che offre accesso illimitato a tutti i contenuti; l'opzione di acquistare la trasmissione di una singola partita per 12,99 euro.

Ciò garantisce ai tifosi la flessibilità di scegliere come desiderano godersi l'azione sul campo.

La produzione di Akragastv.it sarà gestita da Polaris, un'azienda spagnola con sede ad Agrigento che vanta un'ampia esperienza nella settore della ripresa televisiva calcistica in Spagna. Le partite in diretta saranno realizzate con almeno tre telecamere, garantendo una copertura completa del campo di gioco. Inoltre, saranno incluse riprese, marcatori in tempo reale, narratori appassionati, interviste ai protagonisti e un riepilogo delle migliori azioni alla fine della partita.

Con il tempo Akragastv.it aspira a diventare un punto di incontro per tutti i sostenitori biancazzurri. La piattaforma non si limiterà solo alla trasmissione delle partite, ma offrirà anche una serie di contenuti esclusivi, emozionanti concorsi e un coinvolgimento attivo dei tifosi, ovunque si trovino.

In sintesi, Akragastv.it, promette di essere una svolta nella forma in cui i tifosi seguono il Gigante. Con una copertura completa, commentatori appassionati e una varietà di opzioni di abbonamento, questa piattaforma è pronta a portare l'emozione del calcio dell'Akragas direttamente nei cuori dei suoi sostenitori.

Il prossimo 10 settembre segna l'inizio di questa entusiasmante nuova era per la società e tutti i suoi tifosi.