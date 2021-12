La Pro Favara espugna Monreale e si porta a ridosso della zona playoff, Tudisco: "Prestazione in crescendo"

Terzo successo consecutivo per la Pro Favara che al Ribolla di Palermo riesce a piegare le resistenze del Monreale vincendo per 1-0 al termine di una partita dai toni agonistici alti che i gialloblù hanno legittimato con il passare dei minuti, fallendo diverse occasioni per aumentare il passivo. In virtù di questo successo la Pro sale a quota 22 punti portandosi a due sole lunghezze dal quinto posto occupato dalla Don Carlo Misilmeri.

A decidere la partita è stato al 40' il solito Morris Passawè, autore del suo sesto gol in campionato, che su un lancio lungo dalla difesa del neo-acquisto Giuffrida, approfittando dell'uscita improvvida di Ingrassia, elude diversi difensori prima di insaccare a porta vuota. Nella ripresa i gialloblù creano diverse occasioni da gol. Morris prima centra una gran traversa su un tiro dal limite e poi va vicino nuovamente alla doppietta con un colpo di testa. Nei minuti finali la squadra di Tudisco va più volte vicina al raddoppio: Rinoldo all'87' non trova la porta da posizione favorevole; due minuti dopo arriva un rigore che però viene sprecato da Bamba, ipnotizzato da Ingrassia. Ancora Bamba al 94' fallisce il gol da pochi passi ma trattasi di un errore ininfluente.

Il tecnico della Pro Favara Francesco Tudisco ha espresso a fine partita le sue considerazioni sul match:"Dopo la prima mezz'ora - ha affermato - dove abbiamo preso le misure all'avversario- dice il tecnico gialloblù Tudisco- la mia squadra ha avuto un crescendo nella prestazione, coprendo tutte le zone del terreno di gioco, creando diverse occasioni da gol. Abbiamo vinto di misura, sprecando sotto porta. Ma non prendere gol in campionato da oltre 300 minuti è un buon segnale. Tre punti importanti per la classifica oltre che per il morale".