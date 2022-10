Unitas Sciacca, netta sconfitta a Misilmeri: al "Giovanni Aloisio" poker dei padroni di casa, 4-0 il finale

Sconfitta netta per Sciacca nella settima giornata del Campionato di Eccellenza, girone A. A Misilmeri ko senza appelli contro i padroni di casa, 4-0 il finale. Nella prima mezz'ora di gioco i neroverdi riescono a tenere botta, creando anche un paio di buone opportunità con i giovani Mangiaracina e Miccolis. L’equilibrio si sblocca al trentesimo, quando il Misilmeri passa in vantaggio: è Cerniglia a realizzare il gol dell’1-0. Passano solo sette minuti e arriva il raddoppio: il gol porta la firma di Federico Matera. Si va al riposo sul parziale di 2-0 in favore della Don Carlo Misilmeri.

Nella ripresa i neroverdi tentano di reagire, ma le speranze di rimonta si infrangono con l'espulsione, per doppia ammonizione, di Ciancimino. In dieci, contro un Misilmeri molto determinato, l’Unitas Sciacca non riesce più a reagire e a costruire azioni pericolose nel tentativo di riaprire la gara. Al 61’ è Giuliano a siglare il gol del 3-0, mentre il poker viene calato dall’ex rosanero Mendola con la complicità di Pizzolato.

L’Unitas Sciacca resta a 12 punti in classifica, nel prossimo turno sfiderà in casa la Parmonval, in netta crisi di risultati.