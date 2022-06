Primo squillo di mercato per la Pro Favara: torna in gialloblù l'attaccante Agostino De Luca

Non perde sicuramente tempo la Pro Favara che quest'anno vuole essere una delle candidate al salto in Serie D. Dopo la conferma di mister Tudisco i gialloblù hanno messo a segno la prima operazione di mercato, con il ritorno dell'attaccante palermitano Agostino De Luca, veterano del calcio siciliano reduce dall'esperienza all'Enna.

A darne comunicazione è la stessa società favarese in un comunicato: "Agostino De Luca, attaccante, 32 anni di Palermo ritorna a vestire la maglia gialloblù della Pro Favara - si legge - ed entra nel nuovo organico che la squadra sta allestendo anche su indicazioni del riconfermato Francesco Tudisco. Questa mattina nel capoluogo siciliano il direttore sportivo Tino Longo, il vicepresidente Pasquale Capodici ed il team manager Gino Mendolia hanno incontrato il bomber definendo il trasferimento a Favara. De Luca, lo scorso anno 13 gol in 20 gare con la maglia dell’Enna, conosce bene la piazza favarese per aver vestito dal 2015 al 2017 la casacca gialloblù, lasciando a Favara bei ricordi e rimanendo nei cuori dei tifosi. Prova ne sia l’accoglienza ricevuta nella stagione passata durante Pro Favara-Enna ed i lunghi applausi all’eurogol segnato proprio ai favaresi con una grande parabola da fuori area".

Nel medesimo comunicato il direttore sportivo Tino Longo esprime le sue considerazioni sull'operazione in modo soddisatto: "“E’ il primo colpo di mercato voluto dai massimi dirigenti Rino Castronovo e Totò Marrone. Conosciamo bene gli aspetti tecnici ed umani di De Luca e l’attaccamento che il giocatore ha con la piazza favarese e la sua gran voglia di fare bene". Un attaccamento quello del giocatore con la squadra e la piazza testimoniato anche dal tatuaggio che il giocatore ha impresso sul corpo con la data di una storica salvezza con la maglia gialloblù.

De Luca è dunque il primo tassello di una campagna che si preannuncia scoppiettante per la Pro Favara: ulteriori novità in tal senso potrebbero arrivare già a stretto giro di posta.