Pro Favara, preso l'attaccante argentino Garriga, Longo: "Profilo coerente con il progetto, ci darà una grande mano"

Nuovo rinforzo per la Pro Favara che si regala un innesto per implementare il reparto avanzato dopo la partenza avvenuta poche settimane fa di Salvatore Cocuzza. La società ha infatti annunciato l'ingaggio del giovane attaccante argentino Carlos Nahuel Garriga.

"Con il ricevimento del transfer, grazie alla collaborazione della Tirolibre platform -si legge nel comunicato - l'allenatore della Pro Favara Francesco Tudisco già da domenica avrà la possibilità di poter avere un contributo in più per il reparto d'attacco.

Il nuovo arrivato in maglia gialloblù ha militato nella serie A Argentina campionato Primavera con il Belgrano de Cordoba ed in serie C con l'Atletico Racing Cordoba".

Il direttore sportivo della Pro Favara Tino Longo ha commentato l'acquisto del giocatore: "Abbiamo dovuto aspettare a lungo prima di ingaggiarlo - spiega ad AgrigentoNotizie - per questioni burocratiche. Il ragazzo si allena con noi da un mese ed è un profilo coerente con la nostra progettualità che contempla l'ingaggio di giocatori che non vadano oltre una certa età per garantire continuità a lungo termine alla squadra guardando al futuro. Il calciatore ha struttura ed una forza fisica impressionante, vedrete che vi sorprenderà come hanno già fatto altri nostri ragazzi"