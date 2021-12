Pro Favara, preso dall'Akragas il centrocampista Simone Giuffrida

Nuovo rinforzo per la Pro Favara che dopo l'ingaggio dell'attaccante argentino Garriga mette a segno il primo colpo della sessione di mercato di dicembre. Il club gialloblù ha infatti confermato l'ingaggio del centrocampista catanese Simone Giuffrida che arriva dall'Akragas in prestito. Il classe 2001 lascia così i biancazzurri dopo sette presenze e un gol in campionato.

A ufficializzare il trasferimento sono state in due note distinte sia l'Akragas, che porge al giocatore in bocca al lupo per il futuro, che la Pro Favara la quale ha reso noto che il giocatore ex Paternò e Giarre è già agli ordini di mister Tudisco: probabile che Giuffrida possa essere dunque nella lista dei convocati già a partire dalla trasferta che vedrà i gialloblù impegnati al Ribolla di Palermo contro il Monreale.