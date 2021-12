Valzer di portieri per l'Akragas: torna Scannella, Dome ceduto al Modica

Porte girevoli in casa Akragas, dove si registra un cambio per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere. La società biancazzurra ha infatti comunicato ufficialmente la cessione di Franco Dome e l'arrivo di Samuele Scannella.

Classe 2004, ex Pro Favara. per Scannella, originario di Agrigento, si tratta di un gradito ritorno in casa biancoazzurra. Scannella ha indossato la maglia dell'Akragas nella stagione 2020-2021. Il giovane portiere è già a disposizione di mister Anastasi e del suo staff per la seduta di allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento.

Il portiere argentino invece approda al Modica Calcio, militante nel campionato di Promozione lasciando così la squadra dopo quattro presenze tra campionato e coppa. La Società dell’Akragas ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati nella sua seppur breve permanenza ad Agrigento e gli augura le più meritate soddisfazioni professionali.