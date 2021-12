Lo Sciacca ferma la Mazarese sul pari, Crivello: "Risultato giusto, sfida combattuta"

Tutto sommato è un buon punto quello conquistato dallo Sciacca che nella sfida contro la quotata Mazarese al Nino Vaccara porta a casa un 1-1 al termine di una partita combattuta nella quale non sono mancate ambo le parti le occasioni. Inizia dunque con il piede giusto il post-Geraldi.

La squadra guidata per oggi da mister Crivello parte bene impegnando più volte l'estremo difensore De Miere. La Mazarese, inizialmente contratta, si scoglie con il passare dei minuti e risponde andando vicino al vantaggio con un gran tiro di Messina che si spegne sulla traversa.

Nella ripresa i padroni di casa aprono una breccia nella retroguardia neroverde portandosi in vantaggio al 48' grazie alla bella azione personale di Elton. Il gol giallorosso non tramortisce lo Sciacca che reagisce gettandosi alla ricerca del pareggio: al 66' Ciancimino sfiora il bersaglio grosso di testa sugli sviluppi di un corner. Poco meno di un quarto d'ora dopo i neroverdi trovano la rete dell'1-1 con Nicosia, bravo a insaccare un'assist dalla sinistra di Idoyaga. Nel vibrante finale l'Unitas prima sfiora il vantaggio con un gran tiro di Tummiolo ben parato da De Miere e poi rischia la beffa venendo salvata da D'Amico che respinge un tentativo ravvicinato nato da una precedente conclusione sul palo. In virtù di questo risultato lo Sciacca sale a quota 18 punti assestandosi a centro gruppo nel girone A di Eccellenza.

Il tecnico di giornata neroverde ha espresso le sue sensazioni in merito alla gara: "Una partita dai due volti - ha affermato - nel primo tempo ci sono state occasioni da una parte e dall'altra non concretizzate. Nel secondo tempo la Mazarese ha trovato il gol nei primi minuti ma penso il pari sia il risultato più giusto se consideriamo che noi abbiamo sbagliato due gol davanti la porta e la Mazarese ha preso due pali che potevano essere due gol. Partita combattuta ambo le parti e bella: noi siamo calati dopo il gol subito ma con i cambi ci siamo risollevati con forze fresche agguantando il pari"