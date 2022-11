Pro Favara, Catalano: "Si sono affrontate due squadre di livello, tre punti fondamentali con la Mazarese"

Ampiamente soddisfatto, al termine della gara di Mazara del Vallo, l'allenatore della Pro Favara Gaetano Catalano. I tre punti conquistati al Nino Vaccara consentono ai gialloblu di restare attaccati alla capolista Akragas e alla seconda Misilmeri, anche se il tecnico ha rivelato di non guardare la classifica al momento. Ha deciso il match una rete di La Piana arrivata negli ultimi minuti di gioco, secondo gol consecutivo per il numero 7.

Ottava vittoria in undici giornate, ben sei con il minimo scarto. Una difesa che non prende gol (appena tre nelle ultime sette giornate ma due subiti su rigore), un centrocampo che agisce da perfetta cerniera ed un attacco cinico e concreto. Nel difficilissimo campo del "Nino Vaccara" contro la forte Mazarese i gialloblu portano a casa una vittoria preziosissima e non solo per la classifica. Un esame di maturità passato a pieni voti da tutti.

"Si sono incontrate due squadre di livello, abbiamo giocato a viso aperto. Abbiamo pressato bene - ha commentato Catalano - siamo stati bravi a contenere i loro attacchi. Poi ci siamo abbassati un po' troppo, lasciando il pallino del gioco alla Mazarese. Loro hanno colpito due traverse, poi noi abbiamo sfruttato l'unico episodio a nostro favore e abbiamo trovato il gol del vantaggio. Da lì poi siamo riusciti a gestire e abbiamo conquistato i tre punti. La classifica, in questo momento, lascia il tempo che trova: il successo ci rende felici perchè certifica ancora di più il nostro percorso di crescita. Ho dei giocatori abbastanza duttili, questo ci consente di variare alcune cose tatticamente. Non diamo punti di riferimento - ha concluso l'allenatore - questo può essere un'insidia per gli avversari. Ho cercato nella ripresa di puntare su giocatori che potessero attaccare gli spazi, veloci: ci è andata bene e siamo contenti".