Pro Favara, tre punti pesantissimi contro la Mazarese: al Nino Vaccara è una rete di La Piana a regalare il successo

Successo di straordinaria importanza, al Nino Vaccara di Mazara, per la Pro Favara: contro la Mazarese finisce 0-1, grazie ad una rete siglata da La Piana nei minuti finali di gioco. Tre punti preziosissimi per la formazione di Catalano, che sale a quota 24 a tre lunghezze dalla capolista Akragas e ad un punto di distanza dal Misilmeri secondo: la vittoria odierna consente, dunque, ai gialloblu di restare in scia con le altre due squadre al vertice.

Ignazio Chianetta, allenatore dei giallorossi, comincia il match con i seguenti undici: Furnari, Benivegna, Jammeh, Giardina, Russo, Galfano, Sekkoum, Lupo, Giordano, Mistretta, Testa. Gaetano Catalano risponde con: Eyre, Caterinicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, La Piana, Calagna, De Luca, Fricano, Cammilleri.

Nel primo tempo la gara è molto chiusa, con entrambe le formazioni che provano ad esprimere il loro solito calcio. Le difese, però sono attente ed impediscono agli attaccanti di impensierire i portieri. Si va al riposo sul parziale di 0-0. Al 48' arriva una bella parata di Eyre su una pericolosa conclusione della Mazarese: la palla termina anche sulla traversa. Due minuti più tardi altra conclusione insidiosa dei giallorossi e palla che si stampa nuovamente sulla traversa. La Mazarese intensifica gli attacchi, la Pro Favara si difende e cerca di ripartire veloce in contropiede. L’equilibrio del match si spezza solamente a cinque minuti dalla fine: è il solito La Piana a siglare la rete del vantaggio gialloblu.

Zampata vincente del numero 7, bravo a farsi trovare pronto in mezzo all’area dopo un bel cross dall’out di sinistra. Secondo gol consecutivo per La Piana, la scorsa settimana aveva deciso lui il match contro Sciacca. Nei minuti finali i padroni di casa si riversano in attacco, alla ricerca del gol del pareggio: alla manovra offensiva giallorossa, però, manca la giusta lucidità e gli affondi non sortiscono l’effetto sperato. Termina, quindi, 1-0 in favore della Pro Favara la gara del Nino Vaccara: vittoria fondamentale per la squadra guidata da Gaetano Catalano. Terzo successo di fila per i gialloblu, che danno continuità all’ottimo momento di forma. La settimana prossima la Pro Favara riceverà, in casa, il Castellammare.