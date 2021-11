Verso Mazarese-Akragas, Cammarata: "Loro una delle squadre più forti, servirà concentrazione e cattiveria"

Vincere per restare in vetta e mandare un nuovo segnale di forza al campionato. L'Akragas dopo la vittoria nel derby contro il Canicattì si prepara ad un altro scontro diretto, quello del Nino Vaccara contro la Mazarese, distante di sole tre lunghezze in classifica.

Il direttore sportivo della squadra biancazzurra Giuseppe Cammarata ha espresso le sue considerazioni in merito alla partita:"Andiamo a incontrare una delle miglior squadre del torneo - ha affermato - ben costruita che gioca bene: ci vorrà l’Akragas delle ultime partite, concentrato, determinato con la giusta cattiveria agonistica. Ci siamo trasferiti a Fontanelle per salvaguardare il manto erboso dell’Esseneto. La squadra l’ho vista bene, come sempre si allena con impegno e segue i dettami del mister".

Il ds akragantino spiega poi come il primato non sia al momento una certezza su cui cullarsi: "Andiamo a Mazara per giocarci la partita pur sapendo di affrontare un avversario importante - conclude - dopo i 95 minuti accetteremo il verdetto del campo. La classifica inizia a delinearsi ma è sempre corta: fa piacere essere in testa ma a tre lunghezze abbiamo Misilmeri, Mazarese e Marineo, altra squadra ben attrezzata. Bisogna stare sempre sul pezzo"

Anche il centrocampista Stefano Maiorano ha parlato dell'impegno di domani: "Sarà una gara come le ultime contro una diretta concorrente -ha affermato - tutte partite difficili in campi difficili, noi dobbiamo andare a fare la nostra partita come abbiamo fatto sempre fino ad ora".

L'interno campano ha parlato anche del momento positivo vissuto dalla squadra: "Secondo me dall’inizio stramo cercando di dare il meglio in allenamento - conclude , poi penso che l’allenamento sia lo specchio della partita, giochi la domenica per come ti esprimi in settmana. Questo è un gruppo serio di professionisti e dunque sono fiducioso. Il primato è importante per il morale ma conta poco, i campionati si vincono alla fine e non a dicembre. Noi ci teniamo alla Coppa, vale come il campionato, andremo lì e giocheremo per vincere. Questo ci siamo prefissati"