Sciacca pronto alla sfida col Mazara, Crivello: "La loro classifica non è veritiera, vogliamo vincere per i tifosi"

Dopo la vittoria contro il Marsala lo Sciacca si appresta ad affrontare domani pomeriggio alle 15:05 al Vaccara il Mazara, prima delle squadre in zona play-out distanziata di cinque punti dai neroverdi. L'obiettivo è fare risultato per salutare definitivamente la zona calda avvicinandosi ulteriormente alle posizioni di vertice. La squadra per l'occasione dovrà fare ancora a meno di capitan Coco e Galluzzo, ancora infortunati.

Il tecnico della squadra Salvo Crivello ha espresso le sue considerazioni sulla partita nella pagina ufficiale dell'Unitas facendo il punto della situazione sul fronte assenti : "Sicuramente andiamo a incontrare una squadra ben strutturata -ha affermato - che partiva con ambizioni diverse ed ha una classifica per me non veritiera, reduce dalla finale di Coppa Italia. Probabilmente mancherà Nicosia che in settimana ha avuto un risentimento muscolare ma siamo tanti e come predico sempre chi va in campo deve fare il suo e dare il massimo".

L'allenatore neroverde ha poi sottolineato la risposta importante del gruppo e la sua compattezza in questa fase della stagione: "Noi abbiamo un gruppo molto unito - ha detto - sia gli adulti che i più giovani sono sempre disponibili: vedere un ragazzo come Tummiolo che a 37 anni va a correre ed abbracciare Miccolis che ne ha 16 la dice lunga".

Crivello ha infine parlato dei tifosi e della loro importanza: "Per noi i tifosi sono fondamentali - ha concluso - soprattutto in casa sia per ragioni societarie sia perché soprattutto ti danno una marcia in più. I nostri tifosi ci seguono anche in trasferta e quindi vogliamo fare bene anche per loro".