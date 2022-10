Pro Favara, la rete di Incatasciato non basta: a Mazara arriva una sconfitta, 2-1 il finale

Al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, la Pro Favara viene sconfitta dai padroni di casa per 2-1. La squadra di Tudisco resta a sei punti in classifica, seconda sconfitta in campionato.

Dopo un quarto d'ora di gioco la Pro Favara si porta in vantaggio, la firma dell'1-0 è siglata da Salvatore Incatasciato. Dopo lo svantaggio i padroni di casa alzano il ritmo della manovra e intensificano gli attacchi verso la porta difesa da D'Andrea. Poco dopo la mezz'ora, al 34', il numero 9 del Mazara, Davide Saia, trova il gol del pari. Si va al riposo sul parziale di 1-1, match abbastanza equilibrato al Nino Vaccara.

Nella ripresa la formazione guidata da Leonardo Marino entra in campo più volenterosa e prova ad impensierire in diverse circostanze la difesa gialloblu. I padroni di casa trovano al 50' il gol del vantaggio, grazie ad una conclusione vincente del numero 11 Gomes.

Dopo il gol la squadra di Tudisco prova a compattarsi, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. Il triplice fischio del Sig. Ruggero Alessi della sezione di Palermo spegne le speranze dei gialloblu, che restano a quota 6 in classifica.