Il Casteltermini cade a Mazara, Sclafani: "Paghiamo l'inesperienza, servono rinforzi sul mercato"

Pomeriggio amaro per il Casteltermini che dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Dolce Onorio Marsala si arrende al Mazara, rinato dopo l'arrivo di Domenicali, che si impone al Nino Vaccara con un 3-0 che non lascia spazio a interpretazioni. I gialloblù sono passati in vantaggio al 40' con Elamraoui, che ha trasformato il rigore guadagnato da Guaiana. Cinque minuti dopo è proprio quest'ultimo a siglare il raddoppdio per il Mazara correggendo in tap-in una respinta di Catanzaro nata da un tiro di Federico. Nella ripresa dopo diversi tentativi i gialloblù trovano il definitivo 3-0 con la bella azione personale di Rosella al 76'. I granata restano dunque in zona play-out nel girone A di Eccellenza a otto punti con la zona tranquillità che si allontana ulteriormente.

Il tecnico del Casteltermini Accursio Sclafani ha espresso le sue considerazioni sul match sottolineando la necessità di ulteriori interventi sul mercato: "La gara purtroppo ha confermato quello che ci aspettavamo -afferma il tecnico ad AgrigentoNotizie -contro un Mazara che ha ben altri obiettivi, una squadra che gioca molto bene, con tanti giocatori di livello superiore. Noi siamo stati in partita fino al calcio di rigore,cercando di sporcare le loro giocate, provando a raddoppiare costantemente sui loro esterni offensivi ma ciò è durato poco, perché poi siamo andati parecchio in difficoltà. Siamo molto giovani e inesperti, la categoria è difficile e molti la conoscono per la prima volta, urge intervenire un maniera forte e decisa sul mercato. In settimana sono arrivati due nuovi giocatori ma non basta, ocorre intervenire urgentemente sui reparti di difesa e centrocampo, per provare a lottare alla pari fino alla fine"