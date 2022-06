Akragas: cambia l'orario del ritorno della finale playoff contro il Martina Franca

Dopo la vittoria per 3-2 nella gara d'andata all'Esseneto, l'Akragas sarà chiamato a fare l'ultimo miglio verso la D a Martina Franca nel match di ritorno in programma in terra pugliese. Un match, che come successo anche alla gara di domenica, ha subito una variazione d'orario.

E' stato infatti comunicato ufficialmente il cambio d'orario della partita valida per la finale di ritorno dei playoff nazionali per la promozione in Serie D, che si disputerà allo stadio "Domenico Tursi" di Martina Franca domenica 19 giugno alle ore 17.30 anzichè alle ore 16.30.