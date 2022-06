Finale playoff: l'Akragas è sotto 3-0 a Martina Franca

Un inizio da incubo veramente difficile da immaginare per l'Akragas che al Tursi di Martina Franca nel ritorno della finale playoff per la Serie D si trova sotto nel punteggio per 3-0 contro la compagine pugliese, che adesso vede la promozione sempre più vicina.

Dopo aver fallito al 12' una ghiotta occasione con Piyuka dopo uno schema su punizione i biancazzurri (di rosso vestiti) subiscono lo svantaggio appena un minuto dopo in virtù della rete segnata da Ancora. L'Akragas subisce il contraccolpo psicologico del gol e quattro minuti dopo subisce il raddoppio, firmato da Barrera, con la difesa biancazzurra in bambola. Al 30' il Martina cala il tris con Delgado, che trasforma un rigore causato da capitan Cipolla per fallo su Mangialardi.

Per la squadra di Terranova (che al 34' ha sostituito Tarantino con Ferrigno) adesso serve un'impresa: l'Akragas deve fare almeno due gol per portare la gara ai supplementari e sperare ancora nella promozione in quarta serie.