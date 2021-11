Pro Favara forza 5 sul Marsala, Tudisco: "Soddisfatto dell'atteggiamento della squadra"

Dopo aver fermato sul pari la capolista Canicattì settimana scorsa la Pro Favara torna al successo vincendo di gran carriera al Comunale di Paceco contro il Dolce Onorio Marsala. I gialloblù, nella settimana dell'addio del bomber Cocuzza, si impongono con un perentorio 5-0. La partita prende una piega chiara dopo dieci minuti quando la squadra di Tudisco si porta sul doppio vantaggio nel giro di dieci minuti grazie a Bamba e al rigore trasformato nella Morris Passawè. Nella ripresa il secondo gol personale di Passawè, il rigore di Bossa e la rete sul finale di Rinoldo fissano il punteggio.

La Pro Favara in virtù di questo successo sale a quota 13 raggiungendo lo Sciacca e l'Enna (che però ha due partite in meno) a centro gruppo nel girone A del campionato. A fine partita il tecnico dei gialloblù Francesco Tudisco ha espresso le sue considerazioni sul match: "Vincere fuori casa è sempre una bella soddisfazione - ha affermato - ma oggi sono contento soprattutto per la prestazione della mia squadra in tutti i novanta minuti. Siamo stati aggressivi ed ordinati in tutti i reparti- continua il tecnico della Pro Favara- con una concentrazione che non ha risentito dei vari parziali. Siamo andati subito in doppio vantaggio e ci poteva essere il rischio di un rilassamento. Ed invece la squadra ha prodotto sempre una buona manovra, idee e gioco rischiando poco”