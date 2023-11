Unitas Sciacca, vince l’equilibrio a Marineo: i neroverdi pareggiano 1-1

Settimo risultato utile consecutivo ma tanta rabbia in casa neroverde per non avere centrato la vittoria.

E' terminata 1-1 la partita di oggi a Marineo tra lo Sciacca e i padroni di casa dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, valida per l'undicesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza.

Un match che i ragazzi di Boncore hanno disputato con autorevolezza puntando al successo pieno: dopo una traversa nella fasi iniziali di Iraci, al 30' è arrivato il meritato vantaggio con una rete di Seckan, lesto ad insaccare un bel pallone filtrante in area.

Lo stesso attaccante sfiora il raddoppio poco dopo, mentre il Marineo reagisce impegnando in una occasione Di Salvo.

Nel secondo tempo i neroverdi controllano senza rischiare, mentre la squadra di casa al 65' rimane in dieci per l'espulsione di De Luca.

Pur in inferiorità numerica, il Marineo nell'unica incursione in area saccense pareggia al 75' con Maggio. Il forcing finale non regala ai saccensi la rete della vittoria.