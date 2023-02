Pro Favara, Catalano elogia la prestazione dei suoi: "I ragazzi si sono fatti trovare pronti, da domani testa all'Akragas"

"Un match nel quale siamo partiti forte, provando a sbloccare subito il match: una gara molto maschia, i ragazzi si sono fatti trovare pronti. Dopo aver segnato il primo gol non c'è stata più partita, la squadra ha poi gestito alla grande il possesso palla".

Gaetano Catalano, tecnico della Pro Favara, elogia la prestazione dei suoi sul campo del Marineo: il momento positivo dei gialloblu continua e la settimana prossima, in casa, andrà in scena il derby contro l'Akragas.

"In due partite non abbiamo fatto benissimo, siamo caduti su errori evitabili anche se potevamo ottenere qualcosa in più: quello che non deve mancare mai è lo spirito giusto e la voglia di ripartire. Ci godiamo le tre vittorie consecutive e da domani penseremo a preparare la partita contro l'Akragas".

A fine partita ha parlato anche Filippo Caternicchia, autore del secondo gol siglato dai gialloblu: "C'è stato un momento della gara in cui c'era parecchio nervosismo in campo - ha dichiarato il difensore - però siamo stati bravi a gestire la situazione e poi abbiamo trovato il raddoppio. E' stato un bel gol, sono contento. Adesso ci aspettano otto finali, noi lavoriamo molto duramente per tutta la settimana per cercare di ottenere il massimo dal match della domenica".