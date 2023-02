Akragas, Terranova si aspetta dai suoi una reazione: "Domani dovremo essere indemoniati e molto determinati"

"La gara di domani nasconde le solite insidie: è una partita decisiva così come lo saranno le ultime undici".

Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, ha analizzato in sala stampa il match che i biancazzurri si apprestano ad affrontare domani pomeriggio: il calendario prevede un'ostica trasferta a Marineo. "Dobbiamo reagire a questo momento un po' particolare - ha dichiarato Terranova - ci sono delle fasi della stagione che vanno gestite con grande attenzione. Domani dovremo essere indemoniati, determinati: in questo momento conta solo l'approccio alla gara. Sono convinto, comunque, che domani i ragazzi disputeranno un'ottima partita. Il Marineo è una squadra organizzata, con delle buone individualità. Non ho mai guardato la classifica nei momenti precedenti, non lo farò adesso: il campo fornirà le risposte come sempre accade. Questo è un campionato difficile ed avvincente, siamo consapevoli delle criticità del percorso: dobbiamo proseguire sulla nostra rotta. Semenzin non ci sarà - ha concluso Terranova - così come tanti altri: questo è un organico che, però, può e deve sopperire a qualsiasi tipo di assenza".