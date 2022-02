Akragas all'esame Marineo, Anastasi convoca 19 giocatori: assenti gli squalificati Treppiedi e Maiorano

Dopo una settimana travagliata l'Akragas torna in campo domani pomeriggio al centro sportivo di Marineo per affrontare l'Oratorio San Ciro e Giorgio. L'obiettivo è quello di dare continuità al successo ottenuto nel derby contro la Nissa e vendicare così idealmente l'eliminazione in Coppa Italia dello scorso dicembre. In questa sfida mister Anastasi, rimasto in sella su input della squadra dopo l'iniziale passo indietro, avrà due defezioni pesanti a centrocampo: sia Treppiedi che Maiorano sono squalificati.

Il fantasista biancazzurro Giuseppe Prestia ha espresso le sue considerazioni sul match sulla pagina ufficiale del club: "Partita difficile -ha affermato - già li abbiamo affrontati più volte, ci hanno eliminato in coppa e soprattutto in casa loro sono una squadra molto tenace con giocatori di esperienza. Noi però dobbiamo fare il possibile per portare i tre punti a casa perché sono fondamentali. Durante la settimana ci siamo allenati bene, il gruppo è compatto e proveremo a fare il massimo come ogni domenica" Gli fa eco anche l'attaccante svedese Lukas Corner: Parliamo di una partita importante -ha spiegato -come tutte quelle del girone di ritorno. Abbiamo fatto un’ottima preparazione e mi sento pronto. Il Marineo è una squadra difficile, difende molto stretta e attacca non molto: dobbiamo attaccare più di loro, dobbiamo vincere per forza. Vincere è fondamentale per il morale e per vincere il campionato: certo dobbiamo vincerle tutte ma adesso guardiamo solo a questa partita importante".

In vista del match Giuseppe Anastasi ha convocato 19 giocatori. Torna dopo la squalifica capitan Alfonso Cipolla. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Di Carlo, Harusha

Difensori: Ferrigno, Tuniz, Baio, Yoboua, Tarantino, Cipolla

Centrocampisti: Bellanca, Lavardera, Piyuka, Finessi, Marra, Taormina, Vizzini

Attaccanti: Lucas Corner, Leonardi, Prestia, Jardel