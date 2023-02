Licata, Romano difende la prestazione dei suoi: “Una buona gara, dispiace per la sconfitta”

"Torniamo a casa con l'amaro in bocca, dispiace non aver mosso la classifica dopo una bellissima prestazione ".



Pippo Romano, allenatore del Licata, ha commentato così il match perso nel finale dai suoi, in trasferta contro il Locri."Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi - ha dichiarato l'allenatore palermitano - abbiamo disputato un'ottima gara: la costruzione della manovra è stata efficace, siamo riusciti a saltare la prima loro linea offensiva e abbiamo provato poi a creare spazio in avanti, mettendoli in difficoltà. Abbiamo sfiorato anche il gol del 2-1, poi ci siamo fatti trovare impreparati sull'azione del loro gol. Contro il Locri anche all'andata avevamo fatto una buona gara, dispiace perché sicuramente meritavamo di più. Sicuramente i nostri sono errori dovuti alla mancanza di esperienza: noi giochiamo stabilmente con diversi under in rosa ed è normale che in certe situazioni alcuni errori possano registrarsi. La mancanza di esperienza si nota nella gestione di alcuni momenti della gara, ma sono passi falsi che fanno parte del gioco. La mia squadra ha fatto una buona gara - ha concluso Romano - chiaramente quello che dispiace di più è non portare punti a casa".