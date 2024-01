Licata, primo successo del 2024: blitz a Locri, netto 3-0 per i gialloblù

Il Licata di Pippo Romano si rialza e ottiene al Macrì di Locri i primi tre punti del 2024: i gialloblù battono con un netto 3-0 i padroni di casa, al termine di novanta minuti nei quali hanno mostrato con evidenza la loro superiorità.

Dopo un'intensa fase di studio e un grande equilibrio, al 43' è Calaiò a portare in vantaggio gli uomini di Romano: il difensore è abile a girare in rete un calcio d'angolo battuto da Rotulo. Le formazioni rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Nella ripresa i gialloblù alzano ancora il baricentro, nell'intento di firmare il raddoppio e chiudere definitivamente i conti. Il Locri non molla ma la difesa del Licata tiene bene. Al 76' è il numero dieci gialloblù a trovare la via del gol: il 2-0 ospite viene siglato da Riccardo Rotulo. I padroni di casa accusano il colpo e i ragazzi di Romano colpiscono ancora: all'91' Leonardo Saito trasforma in rete un perfetto assist di Giannone.

Finisce, dunque, 3-0 per il Licata: un successo che fa risalire in classifica la squadra di Romano, che attendeva risposte dai suoi dopo le recenti prestazioni sottotono.