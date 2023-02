Licata, amara sconfitta a Locri: i padroni di casa vincono 2-1, rete di Mbaye al 94'

Sfortunato ko per la squadra di Pippo Romano, che dopo lo svantaggio era riuscita a trovare il pareggio grazie alla rete di Minacori. Una prova di grande determinazione per i gialloblu, che tornano però a mani vuote dalla trasferta: sono sempre 35 i punti in classifica. Nel prossimo turno sfida casalinga contro il Paternò