Akragas, è notte fonda a Locri: i calabresi vincono 4-0, i biancazzurri finiscono la gara in 9

Una trasferta da dimenticare, contro un avversario che era in piena crisi: l’Akragas di Coppa perde 4-0 a Locri, al termine di novanta minuti caratterizzati da grande nervosimo nei quali i biancazzurri hanno palesato difficoltà oggettive nel creare gioco. Il Gigante termina in nove uomini l’incontro: espulsi Leuca e Marrale, anche Coppa viene allontanato dal direttore di gara.

I calabresi venivano da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare ma trovano tre punti preziosi per la classifica e il morale.

Coppa inizia la gara con un 3-4-1-2: Sorrentino in porta; Rechichi, Cipolla e Rossi in difesa; Scozzari, Scandurra, Sanseverino e Di Mauro a centrocampo; Llama a supporto di Trombino e Leuca. Il debutto del nuovo attaccante è totalmente da dimenticare: al 19’ rosso per l'attaccante moldavo e Aquino, entrambe le squadre restano in dieci uomini.

Nella prima frazione di gara l’equilibrio permane, le formazioni concludono il primo tempo sul parziale di 0-0.

L’Akragas, però, resta negli spogliatoi: al 49’ arriva il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Marsico. Passano soltanto quattro minuti ed ecco il raddoppio: Bova sfrutta l’occasione in area e mette in rete per il 2-0 dei calabresi. Al 59’ il Locri cala il tris: Llama si ferma per infortunio, Diakite continua l'azione e serve Marsico che insacca nuovamente. L’Akragas va al tappeto, la formazione di Coppa è impotente: la costruzione della manovra offensiva è poco brillante, in avanti i biancazzurri fanno fatica a rendersi pericolosi.

Poco dopo Coppa viene allontanato dal direttore di gara: cartellino rosso per l’allenatore biancazzurro. Un istante dopo altro rosso: questa volta è Marrale a finire sul taccuino del signor Pascuccio, Akragas in nove uomini. All’85’ ecco il poker servito dal Locri: è Pappalardo, da fuori area, a chiudere i conti e a far esultare gli spettatori del Macrì.

Finisce, dunque, 4-0 per il Locri: giornata da dimenticare per l’Akragas, sconfitta pesantissima. Servirà riflettere molto su questo ko, soprattutto per cercare di capire come migliorare lo sviluppo del gioco offensivo. Inoltre, occorre registrare la tenuta mentale e l’approccio alla gara: talvolta i biancazzurri sembrano troppo nervosi e rimediano cartellini ingenui ed evitabili con maggiore controllo.