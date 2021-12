Lo Sciacca si arrende al Canicattì, Geraldi: "Nulla da dire alla mia squadra, abbiamo concesso pochissimo"

Dopo la sconfitta di scorsa settimana contro la Don Carlo Misilmeri arriva un'altra battuta d'arresto per lo Sciacca ma anche stavolta sono pochi i rimpianti per i neroverdi. Al Gurrera contro il Canicattì la squadra di Giuseppe Geraldi tiene testa alla quotata avversaria ma alla fine perde 3-2. Passati in vantaggio già al 2' col gol di Garufo i biancorossi allungano nella ripresa grazie ancora a Garufo e Biondo autori di due conclusioni dalla distanza da posizione defilata forse un po' fortuite: nel finale Idoyaga prima e Nicosia poi riducono il passivo e la sensazione di amaro in bocca per una partita interpretata molto bene in cui non è arrivato il risultato.In virtù di questo risultato lo Sciacca resta a quota 17 punti, in zona tranquillità, superato dal Mazara vittorioso a Casteltermini.

Il tecnico dei neroverdi Giuseppe Geraldi ha espresso le sue considerazioni sul match, elogiando la squadra: "Io posso dire che sono fiero - ha affermato -dei miei ragazzi. Abbiamo regalato il primo gol che è un errore anche nostro, non so se poi fosse uscita o meno. Poi abbiamo preso due gol su cross ma siamo stati in grado di gestire la partita per 90 minuti concedendo pochissimo al Canicattì: il secondo gol era sicuramente un cross ma i ragazzi non si sono abbattuti e abbiamo provato a recuperarla. Cosa si può chiedere di più ai ragazzi? Complimenti a tutti, vero che questa è la seconda sconfitta immeritata nelle ultime due partite però l’unico rimedio che abbiamo è lavorare. Ci siamo confrontati contro una delle squadre di vertice e non abbiamo meritato, vedendo la mia squadra giocare benissimo in un campo fangoso e a tratti ridicolo"