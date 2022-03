Lo Sciacca pensa in grande, Crivello: "Proveremo ad andare ai play-off, col Cus ci attende una battaglia"

Tre vittorie consecutive, 39 punti in classifica, salvezza raggiunta e zona play-off distante cinque punti. Dopo la vittoria contro il Castellammare al termine di una gara combattuta, lo Sciacca comincia ad accarezzare l'idea, seppur complicata, di poter finire la stagione inseguendo qualcosa di grande.

Il tecnico neroverde Salvo Crivello ne ha parlato dopo la partita di ieri in merito alla quale si è così espresso: "È stata una partita spettacolare con occasioni da una parte e dall’altra -ha affermato - consideriamo i tre pali presi dal Castellammare che ha fatto una grandissima partita, come ho detto in precedenza penso sia una delle squadre più forti del campionato. Noi abbiamo sbagliato tre occasioni con Messina, Santangelo e Idoyaga, il pareggio credo che fosse il risultato più giusto però questa settimana ci è andata bene e abbiamo fatto il risultato pieno":

L'allenatore dello Sciacca in merito al sogno play-off è apparso possibilista: ""I nove punti in tre partite sono importanti - ha detto - era importante in primis raggiungere la salvezza matematica, dopo di ciò viviamo come abbiamo sempre fatto alla giornata. Mercoledì abbiamo un’altra battaglia fuori casa, perché vincere non è mai facile. Per i play-off ci proviamo, se siamo lì perché non provarci?”