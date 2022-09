Licata, Vitolo è pronto ad esordire: "Sono arrivato in una grande piazza"

Roberto Vitolo, difensore classe '98 arrivato a metà settembre al Licata, ha parlato ai microfoni ufficiali della società. L'ex Castrovillari ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere i gialloblu e ha anche speso parole di elogio per la tifoseria: "Mi sono trasferito in una città bellissima, una grande piazza - ha dichiarato Vitolo - Sono molto felice di essere qui. Mi affaccio da casa e vedo il mare, questa è una sensazione spettacolare. Il mister chiaramente fa le sue scelte, io sto bene, soprattutto mentalmente e mi sto allenando con grande impegno. Siamo un bel gruppo, c'è da lavorare ma siamo sulla strada giusta. Spero di fare bene in questa stagione, il girone è abbastanza tosto. Ho scelto Licata perchè è una piazza devastante, calda, con grandi tifosi. Ho giocato da avversario qui e ho il ricordo di match molto caldi, con una tifoseria importante. Mercoledì a Vibo sarà una partita non facile, spero di esordire con questa maglia. Il mister può contare su ognuno di noi, indistintamente".

La squadra di Romano è attesa da un vero e proprio tour de force: domani trasferta a Vibo Valentia contro la Vibonese, domenica il big match in casa contro il Catania, quindi mercoledì 5 ottobre altro infrasettimanale a domicilio contro la Mariglianese.