Licata, variazione dell'orario del match contro Cittanova: si giocherà alle 15

Il Licata, con una nota sulla propria pagina FB, comunica che l’incontro con il Cittanova, gara valida per la 25^ giornata di campionato, in programma domenica, avrà inizio alle ore 15.00 presso lo Stadio Dino Liotta.

La gara era originariamente fissata per le ore 14.30.

Una partita da non sbagliare per la squadra di Pippo Romano, reduce dalla brutta sconfitta subita contro il Sant'Agata: tre punti sarebbero importantissimi per velocizzare il raggiungimento dell'obiettivo salvezza.