Licata, undici gol nel test amichevole contro il Villarosa

Seconda uscita stagionale per il Licata di mister Pippo Romano e secondo successo.

Le aquile, dopo il Geraci qualche giorno fa, hanno superato anche il Villarosa San Sebastiano.

Al fischio d’inizio il Licata si schiera con Valenti; Garau, Calaió, Orlando; D'Amico, Francia, Murgia, Rotulo, Lanza; Vari, Saito.

I gialloblù hanno avuto la meglio nell’allenamento congiunto di ieri pomeriggio, presso il Comunale di Calascibetta, terminato con il risultato di 11-0.

A segno Saito (2), Rotulo (3), Vari (2), Minacori (2), Cappello e un autogol.

Buone indicazioni per mister Romano e il suo staff, un altro test per la truppa gialloblù utile per mettere benzina nelle gambe, così da far crescere la condizione fisica. Prestazione nel complesso positiva in attesa che i carichi di lavoro vengano smaltiti.

Appuntamento a sabato 19 Agosto, allo stadio di Tomaselli di Caltanissetta, per il prossimo test con la Nissa.