Licata, un altro pareggio: a Ravanusa contro il Locri finisce 1-1

Un altro pareggio, il secondo di fila dopo quello ottenuto nel derby col Canicattì, per il Licata di Pippo Romano: al Saraceno di Ravanusa, contro il Locri, finisce 1-1. Alla rete iniziale del solito Calogero Minacori risponde Pasqualino per i calabresi. Partita dai due volti: il primo tempo è di marca gialloblù, nella ripresa i calabresi vengono fuori. Non è la prima volta che il Licata abbassa notevolmente il ritmo nel secondo tempo: si era già verificato contro il Real Casalnuovo e anche nel match della scorsa giornata contro il Canicattì.

La prima mezz'ora è davvero equilibrata, con il Licata abbastanza propositivo in fase offensiva. Al 32' l'equilibrio della gara viene interrotto dal vantaggio dei padroni di casa: è Minacori, su assist di Saito, a far esultare i tifosi gialloblù presenti al Saraceno. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul parziale di 1-0. Ad inizio ripresa, però, il Locri intensifica gli attacchi: i calabresi iniziano a pungere con rapide verticalizzazioni, sfruttando un calo di ritmo nelle giocate gialloblù. La squadra di Panarello ci crede e al 75' riesce a trovare il pareggio: la rete dell'1-1 porta la firma di Pasqualino. Nei minuti finali le difese reggono e l'equilibrio ristabilito non cambia più: le formazioni si dividono la posta in palio.