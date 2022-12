Licata, ufficiale l'arrivo di Giuseppe Cusati: terzino destro classe 2003 scuola Salernitana e Monza

Il Licata Calcio, attraverso una nota sulla propria pagina Facebook, comunica l'acquisto di Giuseppe Cusati.

Nato a Salerno il 7 febbraio 2003, Cusati è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile della Salernitana. Dopo questa esperienza, per lui l'approdo nella cantera del Monza. Il calciatore, come comunicato dalla società gialloblu, è già a disposizione di Mister Romano per la difficile gara in trasferta di domani, all'Aldo Campo contro il Ragusa.