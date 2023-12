Licata, al Saraceno una buona prestazione ma non basta: il Trapani vince 2-1

Il Licata di Pippo Romano cade al Saraceno di Ravanusa contro il Trapani: la squadra di Torrisi vince 2-1, al termine di novanta minuti intensi e combattuti. Una buona prestazione da parte dei gialloblù, che hanno giocato con grinta e determinazione: non è bastato, però, per portare a casa punti preziosi per la classifica.

Il Trapani interrompe l'equilibrio al 25', grazie ad una punizione del solito Kragl. Il Licata reagisce, mettendo paura alla difesa granata. Ad un passo dal termine della prima frazione di gara ecco il pari gialloblù: è Saito a riportare il punteggio in parità.

Nella ripresa il Trapani intensifica il forcing e mette sul piatto tutta la qualità della propria rosa. Al 65' la rete di Ba riporta avanti gli ospiti, che mantengono il gol di vantaggio sino al triplice fischio.