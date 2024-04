Licata, successo casalingo contro il Castrovillari: i gialloblù vincono 3-1

Convincente successo casalingo, al Saraceno di Ravanusa, per il Licata di Pippo Romano: i gialloblù battono 3-0 il Castrovillari, penultima squadra in classifica.

Il tecnico schiera i suoi con un 3-5-2: Perkons; Orlando, Pino, Cappello; Scopelliti, Rotulo, Francia, Di Fatta, Lanza; Minacori, Haberkon.

I padroni di casa partono subito fortissimo e si portano in vantaggio all’8, grazie ad una rete del numero 10 Riccardo Rotulo. Il raddoppio è immediato e giunge cinque minuti più tardi, con il gol di Matteo Lanza. I calabresi accusano il colpo, i gialloblù continuano ad attaccare e al 23’ arriva la doppietta personale di Rotulo. La prima frazione di gioco va in archivio con il Licata saldamente in vantaggio per 3-0.

Ad avvio ripresa il Castrovillari, al 50’, accorcia le distanze con Izco. Nei minuti successivi i gialloblù gestiscono il doppio vantaggio sino alla fine.