Licata, squadra partita per la Calabria: Pippo Romano vuole punti preziosi dalla doppia trasferta

Il nuovo anno gialloblu comincia lontano dalle mura amiche: due trasferte insidiose per la formazione allenata dal tecnico palermitano. Prima la sfida di domani, contro il Castrovillari. Quindi la squadra si sposterà in Campania, per recuperare mercoledì la gara contro la Polisportiva Santa Maria Cilento