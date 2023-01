Licata, squadra già in Campania: domani il recupero della gara con la Polisportiva Santa Maria Cilento

I gialloblu, dopo aver giocato domenica in Calabria, si sono già trasferiti in Campania. La squadra prepara il recupero della gara contro la formazione salernitana, rinviata per covid: il match era in programma lo scorso 4 dicembre ed è valido per la quattordicesima giornata. Il tecnico gialloblu cerca conferme, dopo l'ottima prova sfoderata contro il Castrovillari