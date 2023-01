Licata, show in trasferta: a Castrovillari i gialloblu calano il poker, Saito firma una tripletta

Il Licata comincia bene il nuovo anno, ritrovando gol, gioco e vittoria: la squadra di Romano si impone in trasferta sul difficile campo del Castrovillari con un 4-0 netto ed inappellabile. I gialloblu sono apparsi in controllo del gioco sin dai primi minuti, sfoderando una prestazione convincente ed efficace.

Romano comincia il match con il consueto 3-5-2: Valenti in porta; Calaiò, Cappello e Orlando a comporre la linea di difesa; Pino, Mudasiru, Frisenna, Rotulo e Cusati a centrocampo; Ouattara e Minacori in attacco. Il match si mette subito bene per il Licata: i gialloblu sbloccano la gara dopo dodici minuti. È Outtara a battere Caruso, firmando la rete dell’1-0. Il Licata fraseggia bene, con sicurezza e autorevolezza. I padroni di casa sembrano aver accusato il colpo, diverse imprecisioni commesse a centrocampo durante la costruzione della manovra offensiva.

Adamzaki Outtara è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Romano inserisce Saito. Ed è proprio Saito a portare a due le reti di vantaggio: al 43’, poco prima della fine della prima frazione di gara, ecco il raddoppio gialloblu. Si va al riposo sul parziale di 2-0 in favore del Licata, apparso padrone del campo e piuttosto in forma.

Nella ripresa il Licata continua a proporre un calcio offensivo, nonostante il doppio vantaggio e la padronanza totale del campo. Al 74’ Saito firma il 3-0, segnando la propria doppietta personale. Ma le gioie personali del calciatore non sono finite qui perché all’82’ è lo stesso Saito a calare il poker del Licata, mettendo in rete la propria tripletta di giornata.

Nei minuti finali non accade più nulla, il Castrovillari è al tappeto: vittoria fondamentale per la squadra di Romano, che sale a quota 29 punti.