Serie D, uscito il calendario del Licata: esordio al Liotta contro il Castrovillari per i gialloblù

Dopo la definitiva esclusione del Giarre dal campionato il girone I della Serie D e la compilazione dei calendari il Licata si appresta a cominciare la sua stagione. Per le aquile gialloblù, alla quarta stagione consecutiva in quarta serie, l'esordio sarà al Dino Liotta domenica 18 settembre alle 15 con il Castrovillari. La prima partita fuori dall’Isola la settimana successiva, il 28 settembre, quando i gialloblu dovranno misurarsi sul campo della quotata Vibonese. Il 2 ottobre, sempre alle 15, è già tempo di derby, a Licata arriva il Catania per una partita che si preannuncia dal pubblico delle grandi occasioni. Il 16 ottobre altro derby siciliano, questa volta sul campo del Paternò, mentre per il derby con il Canicattì, bisognerà aspettare il 30 ottobre, quando al Dino Liotta, in calendario alle 14,30, sarà di scena la sfida tra gialloblu e biancorossi.

Gli altri derby siciliani saranno neIle seguenti date: il 13 novembre il Licata ospita l’Acireale con calcio d’inizio alle 14,30. Il 20 novembre trasferta a San Cataldo contro la Sancataldese, e l’11 dicembre l’attesissimo Licata - Trapani. Ultimo derby dell’anno il 18 dicembre a Ragusa.

Intanto la squadra di Pippo Romano prosegue l'avvicinamento in vista di un campionato che si prospeta molto competitivo. Ieri la squadra ha disputato un'amichevole con l'Asd Aragona. Il test del Dino Liotta a cui hanno assistito un centinaio di tifosi si è concluso con il risultato di 6a0 per i gialloblù. A segno Cristiano, Minacori doppietta, Cappello, Saito e Ficarra. Il tecnico gialloblù a margine dell'allenamento congiunto ha espresso le seguenti considerazioni: "“Una buona sgambatura per cercare il ritmo partita in vista dell’inizio del campionato - ha affermato - dobbiamo sicuramente velocizzare la circolazione di palla ma posso ritenermi soddisfatto dei progressi fatti dalla squadra”