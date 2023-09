Licata, seconda vittoria consecutiva: battuto 2-1 il Real Casalnuovo

Il Licata di Pippo Romano ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato: al Saraceno di Ravanusa i gialloblù hanno sconfitto 2-1 il Real Casalnuovo, al termine di novanta minuti piuttosto intensi. Rotulo e Minacori hanno firmato il successo casalingo, portando il Licata a quota sei punti.

Gli ospiti erano riusciti ad accorciare le distanze con il gol siglato da Castellano.

I padroni di casa, in campo con il consueto 3-5-2, cominciano bene il match: l'approccio è quello corretto, con determinazione e agonismo.

La gara si sblocca dopo soli otto minuti: è Calogero Minacori a portare in vantaggio i gialloblù. Passano soltanto tre minuti ed ecco il raddoppio, grazie al sigillo firmato da Riccardo Rotulo. Gli ospiti accusano il colpo ma cercano col passare dei minuti di ripristinare il proprio sistema di gioco.

Nel primo minuto di recupero il Real Casalnuovo accorcia le distanze, è Castellano a siglare il gol dell'1-2.

Nella ripresa gli ospiti rimangono in dieci uomini, in virtù del cartellino rosso estratto dal direttore di gara nei confronti di Pezzi.

La strada per la squadra di Esposito si fa in salita e i ragazzi di Pippo Romano possono concentrarsi così sulla gestione del vantaggio. La palla gira bene, con rapidità ed efficacia. Nel finale il Real Casalnuovo prova il tutto per tutto: dopo otto minuti di recupero il Licata resiste e porta a casa la vittoria.