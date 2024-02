Licata, sconfitta nel derby siciliano contro l'Acireale: i granata vincono 2-0

Il Licata di Pippo Romano torna dallo stadio Aci e Galatea di Acireale senza punti: i granata vincono 2-0, al termine di novanta minuti ben giocati e nei quali i gialloblù non sono riusciti ad esprimersi come al solito.

Un gol per tempo per i padroni di casa, piuttosto concreti e cinici nello sfruttare le occasioni da gol. Il Licata non è stato particolarmente preciso nella costruzione della manovra offensiva e ha palesato alcune criticità in difesa.

La gara si sblocca al 20', grazie ad una conclusione da fuori area di Ciro Lucchese. Nella ripresa gli uomini di Pippo Romano provano a reagire ma la difesa granata rimane compatta e non si scompone. Al 90' l'Acireale trova il 2-0 che chiude i conti: è Diego Zuppel a scrivere il proprio nome a referto.