Licata, pareggio amaro contro il Santa Maria: un rigore allo scadere beffa i gialloblu, 2-2 il finale

Il Licata di Pippo Romano pareggia 2-2 al Dino Liotta contro la Polisportiva Santa Maria Cilento: un rigore a tempo scaduto realizzato da Tandara beffa i gialloblu. I padroni di casa avrebbero meritato i tre punti, che sarebbero stati importantissimi per la classifica: il Trapani, infatti, ha pareggiato in trasferta contro il San Luca e il Città di Sant'Agata ha perso in casa contro il Cittanova. Grande amarezza, dunque, per i gialloblu che però continuano a credere nel sogno playoff.

Classico 3-5-2 per Romano: Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Orlando in difesa; Pino, Frisenna, Cristiano, Rotulo e Cappello a centrocampo; Saito, Minacori la coppia d'attacco.

Padroni di casa in vantaggio dopo due minuti: i gialloblu la sbloccano subito grazie ad un calcio di rigore di Vitolo. La prima frazione di gara è ben disputata dal Licata, che amministra il vantaggio e rischia poco. Si va al riposo sul parziale di 1-0.

Ad inizio ripresa, però, il Santa Maria trova la rete dell'1-1: è Johnson a firmare il gol del pari. L'equilibrio torna padrone del campo ma a pochi minuti dalla fine Rotulo riporta i suoi in vantaggio, facendo esultare il Dino Liotta. Due minuti dopo lo stesso Rotulo viene espulso per doppia ammonizione. Nei secondi finali di gara il direttore di gara assegna calcio di rigore alla Polisportiva: dal dischetto va Tandara che non sbaglia.

Un pari che sa di beffa per il Licata, che può però continuare a credere nei playoff.