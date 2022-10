Licata, Romano: "Una vittoria molto importante, ci dà grande autostima"

“Quelli di oggi sono punti importanti e ce li meritiamo: avevamo bisogno di questo filotto di risultati utili per prendere consapevolezza nei nostri mezzi. La vittoria odierna ci dà morale e autostima”.

È soddisfatto, in sala stampa, Pippo Romano al termine dei novanta minuti giocati in casa (a porte chiuse) contro il Città di Sant'Agata. I gialloblu hanno ottenuto una vittoria molto importante, che li porta a quota 8 in classifica.

“Forse oggi ci siamo un po’ complicati la vita da soli – ha dichiarato l’allenatore gialloblu in sala stampa – Il gol subito poco prima della fine del primo tempo ha alimentato le loro speranze di riaprire il match. Era una palla che, peraltro, poteva essere gestita meglio. Nel secondo tempo siamo entrati bene ma su quella situazione all’inizio ci siamo fatti sorprendere. Poi abbiamo iniziato a soffrire, abbiamo avuto molta paura di non portare a casa i tre punti. Però abbiamo lottato, su ogni pallone, e alla fine abbiamo ottenuto i tre punti”.

Il tecnico torna poi su una criticità manifestata spesso dai suoi, i cali di concentrazione palesati in diverse uscite in questo avvio di campionato: “Non possiamo permetterci questi cali di attenzione - ha affermato Romano - Appena abbassiamo la concentrazione gli avversari ci puniscono. Basta una fiammata per riaccendere il match, da una parte e dall’altra. Però poi i ragazzi, dopo il rosso, sono stati esemplari. Nelle difficoltà i miei ragazzi si compattano, cercano di dare tutto. Sono soddisfatto, dobbiamo continuare così. Domenica ci aspetta un’altra sfida insidiosa, contro il Cittanova. Dovrò far rifiatare un po’ i ragazzi che hanno giocato di più. Loro sono un po’ in difficoltà e vorranno certamente reagire di fronte al loro pubblico. Noi, però, vogliamo continuare a fare bene. Fino a quando noi riusciamo a palleggiare come sappiamo siamo un’ottima squadra, appena ci smarriamo un po’ soffriamo molto gli attacchi degli avversari e commettiamo degli errori evitabili. Stamattina ho pensato di mettere in campo Saito e lui mi ha ripagato alla grande: lo vedo molto bene, è un ragazzo che può crescere molto. Dedico la vittoria ai ragazzi che stanno giocando di meno, a chi va in tribuna: si allenano tutti con grande professionalità -ha concluso Romano - Il successo è dedicato anche ai nostri tifosi, che oggi non ci hanno potuto supportare”.