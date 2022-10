Licata, seconda vittoria consecutiva: al Dino Liotta battuto il Città di Sant'Agata 3-2

Una vittoria fondamentale, sofferta, di cuore: il Licata batte 3-2 il Città di Sant'Agata al termine di 90 minuti combattuti ed intensi. Pippo Romano, nelle precedenti settimane, aveva sempre manifestato grande fiducia nel proprio gruppo, anche quando le vittorie non arrivavano. Adesso la formazione gialloblu comincia a portare a casa punti preziosi: sono 8 i punti in classifica per il Licata. Secondo successo consecutivo, dopo l'acuto a domicilio di domenica scorsa a Paternò.

La partita si disputa a porte chiuse, a seguito del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo dopo la trasfertà del "Falcone e Borsellino".

Per Romano 3-4-2-1 iniziale con Valenti in porta; Calaiò, Vitolo, Orlando in difesa; Pino, Frisenna, Mudasiru e Cappello a centrocampo; Rotulo e Saito a supporto di Minacori. A specchio la formazione guidata da Vanzetto, che sceglie Curtosi in porta; Casella, Demoleon e Brunetti in difesa; Morleo, Calafiore, Monteiro e Squillace in mezzo al campo; Maesano e Vitale ad aiutare l’unico terminale offensivo D'Aleo. Dopo 22 minuti l’incontro si sblocca: è il Licata a portarsi in vantaggio, la rete è siglata da Leonardo Saito. Passano altri seicento secondi e arriva il raddoppio gialloblu, grazie ad un contropiede magistrale finalizzato da Calogero Minacori. Il giro palla dei gialloblu è rapido, le verticalizzazioni mettono in difficoltà la retroguardia avversaria.

Al 40’ del primo tempo il tris del Licata: la rete porta la firma ancora di Saito. Poco prima della fine del primo tempo lieve disattenzione dei padroni di casa e il Città di Sant’Agata batte un colpo, trovando la rete che accorcia le distanze, grazie a Vitale. Si va al riposo sul parziale di 3-1.

Nella ripresa gli ospiti partono subito forte, con pressing alto e grande aggressività. Al 52’ il Città di Sant’Agata segna il gol del 3-2, ancora con Vincenzo Vitale. La formazione di Vanzetto, col passare dei minuti, diventa sempre più pericolosa. Il Licata, però, tiene botta cercando di limitare gli attacchi offensivi del Sant'Agata.

Al 70’ la sfida si complica per i padroni di casa: il Licata resta in dieci. Rosso, a seguito di doppia ammonizione, per Mudasiru. Grave ingenuità del calciatore gialloblu che lascia in inferiorità numerica i suoi compagni, in un momento chiave del match.

Nei minuti finali gli ospiti ci provano ancora ma la difesa del Licata è attenta e riesce a mantenere il vantaggio. Successo preziosissimo per la squadra di Romano, domenica andrà in scena il match in trasferta col Cittanova.